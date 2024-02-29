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При восхождении на перевал Дятлова в Свердловской области у мужчины начались проблемы с сердцем

Спасение человека на перевале Дятлова Фото: пресс-служба Ростеха
Национальная служба санитарной авиации Ростеха спасла с перевала Дятлова мужчину, который отправился в горы, чтобы излечиться от коронавируса, сообщает Zakon.kz.

При этом в Ростехе уточнили, что история произошла еще в прошлом году. Мужчина был убежден, что "магическое место" поможет ему поправить здоровье. Однако во время восхождения на перевал у него начались проблемы с сердцем.

Для эвакуации спасатели экстренно вылетели на медицинском вертолете к горе Холатчахль. Именно там расположен перевал. Мужчину удалось доставить в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

"Урал – суровый край, популярный у туристов. Кроме того, здесь много труднодоступных населенных пунктов, поэтому значимость санавиации для Свердловской области невозможно переоценить", – отметил представитель службы Петр Еговцев.

Перевал в горах Северного Урала получил печальную известность в 1959 году. Это случилось после гибели девяти членов туристической группы Игоря Дятлова. Происшествие обросло многочисленными домыслами и породило различные версии, в том числе паранормального характера.

Во избежание распространения инфекционных заболеваний (корь, коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие) всем гражданам Казахстана рекомендовано соблюдать масочный режим.

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