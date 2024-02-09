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Законодательство РК

Маски возвращаются с целью профилактики распространения ковида и кори: постановление санврача

Гражданам рекомендован масочный режим для профилактики распространения коронавируса и кори Фото: пресс-служба акимата Алматы
Главный государственный санитарный врач РК подписала постановление от 8 февраля 2024 года "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с постановлением в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (корь, коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции) среди населения РК.

Руководители управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля должны обеспечить:

  • использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;
  • проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Акиматам областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, центральным государственным органам, гражданам и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовано использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки и др.), во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, железнодорожный).

Постановление введено в действие с 8 февраля 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Мажилисе Парламента ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом.

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