Маски возвращаются с целью профилактики распространения ковида и кори: постановление санврача

Главный государственный санитарный врач РК подписала постановление от 8 февраля 2024 года "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем", сообщает Zakon.kz.

В соответствии с постановлением в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем (корь, коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции) среди населения РК.

Руководители управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, территориальных департаментов Комитета санитарно-эпидемиологического контроля должны обеспечить:

использование медицинских масок в медицинских организациях персоналом и посетителями, наличие антисептиков;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, гриппа и ОРВИ.

Акиматам областей, городов Алматы, Астана, Шымкент, центральным государственным органам, гражданам и юридическим лицам независимо от формы собственности рекомендовано использование медицинских или тканевых масок в местах массового скопления населения (аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, рынки, торгово-развлекательные центры, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки и др.), во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, железнодорожный).

Постановление введено в действие с 8 февраля 2024 года.

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