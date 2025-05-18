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Туризм

"В той же экипировке": на перевал Дятлова отправят три экспедиции исследователей

Горы, альпинисты, снег, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2025 06:58 Фото: pexels
В течение 2026 года руководство "Фонда памяти группы Дятлова" планирует отправить три экспедиции на место гибели группы туристов в 1959 году, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, об этом рассказал глава организации Алексей Коськин.

Две группы направятся в окрестности горы Отортен летом-осенью 2025 года. Первая экспедиция пройдет в июле, а вторая – в сентябре. Третий поход будет отличаться от прочих и запланирован на февраль 2026 года.

"Члены группы будут частично одеты в то же снаряжение, что использовалось туристами в те годы", – уточнил участник экспедиций Вадим Гумеров.

Загадочная трагедия на Северном Урале унесла жизни девятерых участников турклуба Уральского политехнического института при неизвестных обстоятельствах. После этого события место получило название перевал Дятлова по фамилии руководителя группы Игоря Дятлова.

Ранее мы писали, что альпинист доставил Конституцию Казахстана на вершину Айленд Пик в Гималаях.

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Аксинья Титова
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