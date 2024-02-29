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Более 200 млрд долларов ежегодно теряет мировая экономика из-за стихийных бедствий

Наводнение Фото: pixabay
Швейцарские ученые оценили ежегодные потери мировой экономики от природных катаклизмов минимум в 200 млрд долларов. Выяснилось, что больше всех страдают Филиппины и США, сообщает Zakon.kz.

Исследователи проанализировали данные о четырех погодных явлениях в Европе. Это наводнения, тропические циклоны, грозовые штормы и зимние бури. Согласно смоделированным оценкам, наибольший ущерб в 3% ВВП наносится экономике Филиппин. Второе место по потерям, а это 0,38% ВВП, у США. За ними следуют Таиланд, Австрия и Китай. В абсолютных цифрах больше всех от катаклизмов теряют США – около 97 млрд долларов в год. Подробная информация о результатах исследования опубликована на сайте перестраховочной компании Swiss Re.

"Изменение климата приводит к увеличению числа суровых погодных явлений и, следовательно, становится все большим бременем для экономики", – сказал главный экономист Swiss Re Жером Жан Хегели.

При этом ученые почему-то не стали учитывать аномальную жару и другие погодные явления. Поэтому точный прогноз на будущее они сделать не смогли, но отметили, что ситуация будет ухудшаться из-за глобального потепления.

Проблема чрезвычайных климатических ситуаций стала предметом волнений французских активистов на прошлой неделе. Они выступили с требованиями усилить налогообложение для сверхбогатых людей и корпораций для финансирования социальной сферы и чрезвычайных климатических ситуаций.

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