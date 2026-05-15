Финансы

Минус 115 долларов за утро: золото теряет в цене из-за веры в "сильный доллар"

золото, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2026 11:24 Фото: unsplash
Мировые цены на драгоценные металлы в пятницу, 15 мая, обновили локальные минимумы. Пока глобальные инвесторы реагируют на укрепление доллара и отчеты из США, на казахстанском рынке сохраняется затишье, сообщает Zakon.kz.

Резкое снижение котировок

Стоимость спотового золота на межбанковском внебиржевом рынке OTC (Over-the-Counter) снижается четвертую торговую сессию подряд. В пятницу металл потерял еще 0,8%, опустившись до 4613 долларов за унцию. Согласно данным агентства Reuters, это самый низкий показатель с 6 мая. Только за утро пятницы "защитный актив" лишился около 1,2% стоимости – это 115 долларов за унцию.

В Казахстане падение пока не так заметно. Грамм золота сейчас стоит 70 463,66 тенге, что все равно почти на 2700 тенге ниже, чем месяц назад. Отражение текущего мирового спада на ценниках Нацбанка РК ожидается позже из-за специфики пересчета курсов.

Почему рынок золота под давлением

Главный рыночный аналитик KCM Trade (международный онлайн-брокер со штаб-квартирой в Австралии; торгует золотом, валютой, нефтью и акциями) Тим Уотерер отмечает, что на золото давят сразу несколько факторов. По его словам, рост нефтяных цен (Brent подорожала на 5,5% до 106 долларов за баррель) снова усилил инфляционные риски.

"Это привело к росту доходности облигаций и укреплению доллара. На этом фоне инвесторы стали более скептически оценивать перспективы снижения процентных ставок в США", – подчеркнул Уотерер.

По данным Investing.com, с конца февраля 2026 года, когда обострилось противостояние между США и Ираном, золото потеряло около 13% стоимости. Причина в том, что конфликт в Ормузском проливе вызвал резкий скачок цен на энергоносители. Дорогая нефть спровоцировала инфляционный шок, который вынудил ФРС США удерживать ставки на высоком уровне. В итоге инвесторы предпочли золоту защищенный и доходный доллар.

Сегодня же внимание инвесторов приковано к визиту Дональда Трампа в Пекин. Как передает Синьхуа, председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что в ходе последнего раунда двусторонних торговых переговоров, состоявшегося в среду, экономические и торговые делегации двух стран достигли "в целом сбалансированных и позитивных результатов".

Другие металлы следуют за золотом

Следом за золотом вниз пошли и другие металлы. По данным рыночных мониторов:

  • Серебро подешевело на 3,1% – до 80,93 доллара за унцию.
  • Платина снизилась на 1,7%, достигнув 2021,75 доллара.
  • Палладий потерял 0,9%, опустившись до 1423,75 доллара.

Ранее мы рассказали, какую роль может сыграть золото при защите от инфляции и девальвации.

