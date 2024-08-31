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Пашинян: Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ

Армения заморозила участие во всех органах ОДКБ – Пашинян, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 14:58 Фото: akorda.kz
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 31 августа 2024 года сделал заявление об участии страны в органах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает Zakon.kz.

По его словам, Армения заморозила свое участие во всех органах ОДКБ и пока не собирается принимать другие решения.

"Мы заморозили нашу деятельность во всех органах ОДКБ и считаем это достаточным на этом этапе. Сейчас мы не видим необходимости принимать другое решение, но это не значит, что мы не примем другое решение в будущем", – цитирует ТАСС Никола Пашиняна.

12 июня 2024 года Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности, но сроки выхода пока не определены. По его словам, члены ОДКБ "планировали войну против Армении с Азербайджаном".

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