Ситуация в Украине: Турция вновь готова предоставить площадку для переговоров

Фото: pixabay

Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина – Юго-Восточная Европа, сообщает Zakon.kz.

Власти Польши обсуждают с коллегами из Украины временное закрытие границ и приостановку товарообмена, рассказал премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции. По его словам, эта мера будет носить временный характер и станет болезненной для обеих сторон. Премьер-министр добавил, что власти Польши собираются обсудить возможные субсидии на польское зерно, которые помогли бы быстрее его продать по более привлекательной цене, чем украинское.

Польские фермеры высыпали из вагонов от 160 до 180 тонн украинского зерна, которое направлялось в Марокко, и должны возместить нанесенный ущерб. Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. "Нанесший ущерб должен возместить его. Это может быть решено по результатам суда или добровольно", – сказал он.

В ответ на высказывания Эммануэля Макрона об использовании сухопутных войск в Украине Польша, Италия, Великобритания, Словакия, Швеция сообщили, что у них нет планов на отправку солдат. В том же духе высказался и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Финляндия не ограничивала географию использования оружия, передаваемого Украине, оно может использоваться в ударах по российским объектам, заявило Минобороны страны. Ранее в среду назначенный с 1 июля командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что "западные страны допустили ошибку, ограничив использование оружия, которое они передали Украине, только на украинской земле". "По моим сведениям, Финляндия таких ограничений не устанавливала, и Украина должна иметь право применять это оружие против военных целей и на российской земле", – рассказал он.

Пентагон рассматривает возможность использовать оставшиеся $4 млрд, позволяющие ему поставить Украине военную помощь напрямую из своих арсеналов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. По его данным, окончательное решение еще не принято. Американские чиновники высокого ранга обсуждают возможность задействовать хотя бы часть от этой суммы.

Бельгия выделит 200 миллионов евро на инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины, сообщил премьер страны Александр де Кроо. "Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, на которые Украина идет каждый день. Но мы можем дать президенту Зеленскому то, что он просит – больше оружия для защиты от российского агрессора. Бельгия профинансирует чешскую инициативу в 200 миллионов евро", – написал он в соцсети Х.

Участие в выборах президента России в российском посольстве следует приравнять к поддержке военных действий, заявила глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере. Она отметила, что Рига не может препятствовать россиянам, которые хотят попасть в посольство для голосования, поскольку они являются гражданами России, а посольство является ее территорией. Однако Латвия подготовила осуждающую ноту, в которой говорится, что она не будет проводить специальных мер для проведения этих выборов, рассказала Либиня-Эгнере.

Спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй отправится во второе турне для урегулирования конфликта в Украине, сообщили в китайском МИДе. Он снова посетит, Украину, европейские страны и Россию.

Инициатива президента ФранцииЭммануэля Макрона о вводе войск НАТО в Украину является конкретным шагом по обеспечению безопасности страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину. Это очень конкретные вещи", — сказал украинский президент.

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий в настоящее время, по данным киевских властей, воюют более 20 тыс. иностранных наемников. Об этом 28 февраля сообщила газета The Washington Post. "Хотя официальные цифры несколько туманны, по словам украинских чиновников около 20 тыс. иностранцев более чем 50 национальностей составляют международный легион Украины", — отмечает колумнист газеты Исхаан Тароор. Читайте также Президент Египта заявил о скором прекращении огня в секторе Газа Пашинян предупредил о возможной заморозке отношений Армении с ОДКБ "де-юре" Лимузин-дрифт на Байкале устроил экс-глава Иркутска

Следите за новостями zakon.kz в: