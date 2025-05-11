Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье, 11 мая, обсудили урегулирование ситуации с Украиной, сообщает Zakon.kz.

По информации агентство Anadolu со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации турецкого президента, главы государств переговорили по телефону.

"Турецкий президент заверил коллегу из России в том, что рад слышать заявления в поддержку продолжения российско-украинских мирных переговоров с того момента, где их остановили в Стамбуле", – передает агентство.

В ночь на 11 мая 2025 года президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры о перемирии и провести их в Стамбуле.

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий.