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Мир

Эрдоган заявил о готовности организовать переговоры России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 16:49 Фото: akorda.kz
Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин в воскресенье, 11 мая, обсудили урегулирование ситуации с Украиной, сообщает Zakon.kz.

По информации агентство Anadolu со ссылкой на Управление по коммуникациям администрации турецкого президента, главы государств переговорили по телефону.

"Турецкий президент заверил коллегу из России в том, что рад слышать заявления в поддержку продолжения российско-украинских мирных переговоров с того момента, где их остановили в Стамбуле", – передает агентство.

В ночь на 11 мая 2025 года президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры о перемирии и провести их в Стамбуле. 

Днем 11 мая глава Украины Владимир Зеленский ответил на предложение Путина о переговорах. Он назвал эту новость хорошей и поделился ожиданиями от предстоящих событий.

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Андрей Дюсупов
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