Умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин

В возрасте 53 лет умер российский актер Павел Маркин, сообщает Zakon.kz.

Об этом социальной сети "ВКонтакте" рассказал в его коллега Александр Загоскин.

"Паша умер 4 февраля рано утром в машине скорой помощи", – написал Загоскин.

Согласно опубликованной информации, похороны актера состоялись лишь 29 февраля. При этом он не уточнил, с чем связана такая задержка между смертью и погребением, а также не назвал причину, по которой вызывали скорую.

"Думаю, что он сам этому факту не особо удивился бы. Он так и жил – одним днем, без планов и особых забот, четко, быстро и трезво реагируя на самые неожиданные барьеры судьбы", – рассказал Загоскин.

Павел Маркин сыграл роли более чем в 70 фильмах. Он также снимался в популярных сериалах: "Моя прекрасная няня", "Солдаты", "Мент в законе – 6", "Реальные пацаны", "Интерны", "Молодежка" и "Склифосовский".

Ранее сообщалось, что умер российский актер Константин Капитан, который известен ролями в кинопроектах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Также актер снимался в сериалах "Дорожный патруль", "Литейный" и "Чужой район". Последнюю роль в кино сыграл в 2015 году в сериале "Такая работа".

