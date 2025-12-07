Умер актер из "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников

В возрасте 45 лет умер актер и ведущий Дмитрий Красильников. У артиста случился инсульт, сообщает Zakon.kz.

Группа "Стендап Мафия Пермь" написала в "ВКонтакте", что трагедия произошла 6 декабря. Прощание с актером и поминки пройдут днем 9 декабря.

Организаторы попросили не приносить цветы и венки, потому что Красильникова кремируют, а близкие хотят "максимально спокойной и простой церемонии".

"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче", – говорится в сообщении.

Дмитрий Красильников родился в 1980 году. Он организовывал стендап-концерты и проект "Черный КВН" в Перми, а также был ведущим местных игр "Что? Где? Когда?". Участвовал в телепроектах "Comedy Баттл" и "Смех без правил", снимался в сериале "Реальные пацаны", где исполнил роль Андрея, друга Вики.

