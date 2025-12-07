#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
504.49
587.73
6.57
Культура и шоу-бизнес

Умер актер из "Реальных пацанов" Дмитрий Красильников

умер Дмитрий Красильников, фото - Новости Zakon.kz от 07.12.2025 23:14 Фото: ВКонтакте/Дмитрий Красильников
В возрасте 45 лет умер актер и ведущий Дмитрий Красильников. У артиста случился инсульт, сообщает Zakon.kz.

Группа "Стендап Мафия Пермь" написала в "ВКонтакте", что трагедия произошла 6 декабря. Прощание с актером и поминки пройдут днем 9 декабря.

Организаторы попросили не приносить цветы и венки, потому что Красильникова кремируют, а близкие хотят "максимально спокойной и простой церемонии".

"Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче", – говорится в сообщении.

Дмитрий Красильников родился в 1980 году. Он организовывал стендап-концерты и проект "Черный КВН" в Перми, а также был ведущим местных игр "Что? Где? Когда?". Участвовал в телепроектах "Comedy Баттл" и "Смех без правил", снимался в сериале "Реальные пацаны", где исполнил роль Андрея, друга Вики.

Ранее сообщалось, что в возрасте 52 лет ушел из жизни бывший вратарь национальной сборной Казахстана Андрей Морев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин
01:56, 01 марта 2024
Умер актер из "Реальных пацанов" и "Интернов" Павел Маркин
Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев
19:52, 14 сентября 2025
Умер актер, мастер дубляжа и голос Иа-Иа из франшизы про Винни-Пуха Дмитрий Лагачев
Умер актер из "Спасателей Малибу" и реальный пожарный Майкл Ньюман
23:31, 22 октября 2024
Умер актер из "Спасателей Малибу" и реальный пожарный Майкл Ньюман
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: