Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 20 человек ранены во время стрельбы на параде в честь футбольной команды в США

стрельба в США Фото: pixabay
В Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. В результате были ранены 22 человека, сообщает Zakon.kz.

Известно, что выстрелы прозвучали после парада, а сам инцидент случился рядом с местом торжества.

"Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22", – цитирует ТАСС начальника полиции города Стейси Грейвз.

Отмечается, что среди пострадавших 8 детей.

Грейвз также сообщила, что задержаны три человека.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге.

Читайте также

В Перу женщина отрезала своему партнеру пенис из-за подозрений в измене
В Перу женщина отрезала своему партнеру пенис из-за подозрений в измене
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к шести месяцам лишения свободы
Суд приговорил экс-президента Франции Саркози к шести месяцам лишения свободы
В Бишкеке накрыли сеть элитных эскортниц для чиновников
В Бишкеке накрыли сеть элитных эскортниц для чиновников
Елена Беляева
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Сейсмологи прокомментировали новое "предсказание" о землетрясениях 14-15 февраля в Казахстане
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе, виновных накажут
Список студенток-девственниц обнародовали в алматинском вузе: виновных накажут
раздача товаров бесплатно
Перестать раздавать бесплатные товары и еду попросили предпринимателей
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Казахстанцы продолжают атаковать соцсети Тины Канделаки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: