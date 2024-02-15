Более 20 человек ранены во время стрельбы на параде в честь футбольной команды в США
Фото: pixabay
В Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. В результате были ранены 22 человека, сообщает Zakon.kz.
Известно, что выстрелы прозвучали после парада, а сам инцидент случился рядом с местом торжества.
"Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22", – цитирует ТАСС начальника полиции города Стейси Грейвз.
Отмечается, что среди пострадавших 8 детей.
Грейвз также сообщила, что задержаны три человека.
Ранее сообщалось, что несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге.
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