Более 20 человек ранены во время стрельбы на параде в честь футбольной команды в США

В Канзас-Сити, где проходил парад в честь победителей "Супербоула", началась стрельба. Инцидент произошел в районе вокзала Юнион Стейшн. В результате были ранены 22 человека, сообщает Zakon.kz.

Известно, что выстрелы прозвучали после парада, а сам инцидент случился рядом с местом торжества.

"Мы подтвердили, что один человек погиб. Общее число получивших огнестрельные ранения дошло до 22", – цитирует ТАСС начальника полиции города Стейси Грейвз.

Отмечается, что среди пострадавших 8 детей.



Грейвз также сообщила, что задержаны три человека.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли во время стрельбы в университете в Праге.