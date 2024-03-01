Слухи о болезни и коме Кейт Миддлтон прокомментировали в Кенсингтонском дворце

Кенсингтонский дворец опроверг слухи о загадочном исчезновении принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People, недавние теории заговора, возникшие из-за продолжающегося отсутствия принцессы на публике, были развеяны представителями дворца.



По словам пресс-секретаря Кейт Миддлтон, сроки и причины ее отсутствия были озвучены еще в январе, когда принцессу выписали из больницы. Пресс-секретарь также подчеркнул, что состояние принцессы оценивается как хорошее.

Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическими заболеваниями.



27 февраля 2024 года стало известно, что король Великобритании Чарльз III разрабатывает план передачи короны наследнику. Планы наследования стали разрабатываться после того, как стало известно о диагнозе короля. Об этом заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн.