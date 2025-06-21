Исчезновение Кейт Миддлтон вызвало панику в Букингемском дворце

Исчезновение принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) всего за час до ожидаемого появления на скачках в Аскоте стало сюрпризом для придворных Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Beast, бывший придворный, сохранивший связи в Букингемском дворце, утверждает, что известие об отсутствии Кейт вызвало хаос и панику. Никто не понимал, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к ней либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.

"То она едет, а через минуту – уже нет. А ведь это одно из самых важных мероприятий года для королевской семьи. Никто не пропускает Аскот просто так. Поэтому всерьез чувствовалась паника. Хаотичная природа этого объявления неприятно напоминала худшие времена прошлого года. Все были озадачены и озабочены", – говорится в публикации.

Знакомый Кейт Миддлтон, к которому Daily Beast обратился за комментарием, заверил, что ничего серьезного не произошло. По его утверждению, Кейт отменила визит, потому что устала после парада в честь дня рождения короля и дня ордена Подвязки, в которых ей пришлось участвовать.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте. Официальное сообщение связывало это решение с состоянием ее здоровья.

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что королевская семья Великобритании разработала план похорон Кейт Миддлтон на случай ее смерти от онкологического заболевания.