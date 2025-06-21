#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
521.57
601.01
6.65
Мир

Исчезновение Кейт Миддлтон вызвало панику в Букингемском дворце

Кейт Миддлтон, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 15:08 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
Исчезновение принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) всего за час до ожидаемого появления на скачках в Аскоте стало сюрпризом для придворных Букингемского дворца, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Beast, бывший придворный, сохранивший связи в Букингемском дворце, утверждает, что известие об отсутствии Кейт вызвало хаос и панику. Никто не понимал, куда она могла деться, особенно так внезапно. Ходили слухи, что к ней либо вызвали врача, либо ее саму отвезли в больницу.

"То она едет, а через минуту – уже нет. А ведь это одно из самых важных мероприятий года для королевской семьи. Никто не пропускает Аскот просто так. Поэтому всерьез чувствовалась паника. Хаотичная природа этого объявления неприятно напоминала худшие времена прошлого года. Все были озадачены и озабочены", – говорится в публикации.

Знакомый Кейт Миддлтон, к которому Daily Beast обратился за комментарием, заверил, что ничего серьезного не произошло. По его утверждению, Кейт отменила визит, потому что устала после парада в честь дня рождения короля и дня ордена Подвязки, в которых ей пришлось участвовать.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон неожиданно отказалась от поездки на скачки в Аскоте. Официальное сообщение связывало это решение с состоянием ее здоровья.

Кейт Миддлтон страдает от рака. В сентябре 2024 года она объявила о завершении курса лечения и стала вновь появляться на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что королевская семья Великобритании разработала план похорон Кейт Миддлтон на случай ее смерти от онкологического заболевания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Мир
17:00, Сегодня
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран ОИС
Мир
14:57, Сегодня
Иран запросил спецзаседание Совета министров иностранных дел стран ОИС
Администрация Трампа почти полностью ликвидировала "Голос Америки"
Мир
12:20, Сегодня
Администрация Трампа почти полностью ликвидировала "Голос Америки"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: