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Десятки тысяч животных погибли в Техасе из-за масштабного пожара

пожар в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 00:16 Фото: скриншот видео
Комиссар по сельскому хозяйству американского штата Техас Сид Миллер заявил о том, что в регионе из-за лесных пожаров погибли десятки тысяч голов рогатого скота, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, он отметил, что еще больше животных получили увечья от огня, их усыпят.

"Это обернется катастрофой для данной территории штата", – цитирует Миллера газета The Wall Street Journal.

По данным издания, площадь пожаров в Техасе составляет более 400 тыс. га.

Ранее сообщалось, что в Техасе бушует самый крупный пожар за всю историю региона.

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