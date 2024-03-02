В Ингушетии силовики проводят контртеррористическую операцию

В ингушском городе Карабулаке продолжаются бои с боевиками, засевшими в одной из квартир многоэтажки. Слышна стрельба, территория оцеплена, остальные жители эвакуированы, сообщает Zakon.kz

По данным российских Telegram-каналов район проведения операции затрагивает улицы Осканова, Рабочую, Набережную и Джабагиева. Предварительно, пока пострадавших нет.



По информации SHOT, в квартире могли забаррикадироваться до 6 боевиков, часть из которых находится в международном розыске. Также проверяется версия о том, что бандиты могли быть связаны с участниками прошлогодних нападений на пост ГАИ в Кантышево и на полицейских в Зязиков-Юрте (тогда погибло 3 сотрудника и 4 получили ранения).





Контртеррористическая операция продолжается.

По информации Mash перестрелка началась ещё в 19:30. За это время удалось установить, что злоумышленников шестеро. Предварительно, двоих ликвидировали.

Жителей просят сохранять спокойствие, и не вмешиваться в действия правоохранителей. По одной из версий, террористы готовили серию терактов в регионе в людных местах.

Ранее 1 марта в Карабулаке оперативники нашли схрон боеприпасов на чердаке одного из заброшенных дачных домов на южной окраине города.



