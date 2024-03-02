Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Ингушетии силовики проводят контртеррористическую операцию

В Ингушетии силовики проводят контртеррористическую операцию, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2024 02:43 Фото: Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ
В ингушском городе Карабулаке продолжаются бои с боевиками, засевшими в одной из квартир многоэтажки. Слышна стрельба, территория оцеплена, остальные жители эвакуированы, сообщает Zakon.kz

По данным российских Telegram-каналов район проведения операции затрагивает улицы Осканова, Рабочую, Набережную и Джабагиева. Предварительно, пока пострадавших нет.

По информации SHOT, в квартире могли забаррикадироваться до 6 боевиков, часть из которых находится в международном розыске. Также проверяется версия о том, что бандиты могли быть связаны с участниками прошлогодних нападений на пост ГАИ в Кантышево и на полицейских в Зязиков-Юрте (тогда погибло 3 сотрудника и 4 получили ранения).


Контртеррористическая операция продолжается. 

По информации Mash перестрелка началась ещё в 19:30. За это время удалось установить, что злоумышленников шестеро. Предварительно, двоих ликвидировали.

Жителей просят сохранять спокойствие, и не вмешиваться в действия правоохранителей. По одной из версий, террористы готовили серию терактов в регионе в людных местах.

Ранее 1 марта в Карабулаке оперативники нашли схрон боеприпасов на чердаке одного из заброшенных дачных домов на южной окраине города.


Елена Вебер
Ингушетия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Смена часового принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились дать дней рождения
Смена часового пояса принесла сюрпризы: у казахстанцев обновились даты рождения
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
Женщины получат единовременную выплату к 8 Марта в Карагандинской области
смена часового пояса, казахстан, реакции
Появилось видео реакций казахстанцев на смену часового пояса
Какая зарплата у военнослужащих в Казахстане
Какая зарплата у казахстанских военнослужащих, рассказали в Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: