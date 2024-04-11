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Контртеррористическая операция в России: уничтожены двое боевиков

Нальчик, Россия, боевики, контртеррористическая операция, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:47 Фото: НАК РФ
В городе Нальчике Кабардино-Балкарской республики России силовики ликвидировали двух боевиков, сообщает Zakon.kz.

В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщили, что в результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции (КТО), в связи с выявлением вооруженных людей, причастных к террористической деятельности, нейтрализовали двоих бандитов.

Россия, Нальчик, контртеррористическая операция, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:47

Фото: НАК РФ

"По имеющимся данным уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики. На месте боестолкновения работают взрывотехники ФСБ, обнаружено автоматическое оружие и боеприпасы", – сообщили в ведомстве.

Потерь среди силовых структур, принимавших участие в контртеррористической операции, нет.

Россия, Нальчик, контртеррористическая операция, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:47

Фото: НАК РФ

Утром 11 апреля в НАК сообщили, что в ходе проведения в Кабардино-Балкарской республике оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик их заблокировал спецназ ФСБ. Для обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников ввели правовой режим КТО. В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Ирина Капитанова
Россия Кабардино-Балкария
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