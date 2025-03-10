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Мир

Дмитрий Медведев обратился к Макрону

Дмитрий Медведев обратился к Макрону , фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 07:50 Фото: X/MedvedevRussiaE
9 марта зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оставил письменное сообщение президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Х Медведев опубликовал перечень утверждений, среди которых слова о том, что Россия изолирована, а санкции разрушат ее экономику и что Запад будет поддерживать киевский режим и должен нанести стратегическое поражение России.

"Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа", – говорится в тексте.

Кроме того, на опубликованном изображении сделана дополнительная надпись от руки.

"P.S. Эй, Макрон! Осторожнее со своим ядерным арсеналом!" – написал Дмитрий Медведев.

Днями ранее французский президент заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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