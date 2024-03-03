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Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию

Швейцарцы на референдуме назначили себе ежегодную 13-ю пенсию, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 01:11 Фото: pixabay
Швейцарцы на состоявшемся 3 марта референдуме высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет и одобрили инициативу Швейцарского объединения профсоюзов (SGB) о выплате пенсионерам 13-й пенсии в дополнение к 12 ежемесячным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Euronews, результат референдума уже назвали исторической победой пенсионеров.

Сейчас, оказавшиеся на заслуженном отдыхе жители альпийской страны получают от государства 2550 евро. Но по словам швейцарцев, этого недостаточно для нормальной жизни, особенно в крупных городах.

Власти уже предупредили, что увеличение пенсионных выплат дорого обойдется бюджету.

В ходе референдума избиратели также высказались против повышения пенсионного возраста до 66 лет.

Согласно итогам голосования, инициативу SGB о 13-й пенсии поддержали 58,2% граждан. В свою очередь предложение молодежного крыла правой «Свободной демократической партии. Либералы» (СДПЛ) о повышении пенсионного возраста до 66 лет отклонили 74,7% участников референдума.

О том как живется казахстанке в Швейцарии можно прочитать здесь.

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