Наши за рубежом: как казахстанка привыкала к Швейцарии и тоскует по Казахстану

Побывав однажды в Швейцарии, алматинка пообещала себе, что никогда больше не вернется туда. Однако через 10 лет переехала жить в страну вкусного шоколада, качественных часов и надежных банков. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как казахстанка оказалась на чужбине.

40-летняя Мария Имаева жила в Алматы. Работала журналистом в разных изданиях. И вот уже пять лет, как она эмигрировала в Швейцарию по программе "Воссоединение семьи".

"У меня муж, теперь уже бывший, швейцарец, он нас сюда и перевез. Не горела желанием переезжать в Швейцарию. По работе в качестве журналиста я побывала во многих странах. В 2009 году я оказалась на родине часов и сыра – освещала Женевский автосалон. Тогда мне несильно понравилась швейцарская педантичность и чопорность. Я еще подумала: в эту страну я бы точно не хотела вернуться, даже монетку в озеро не стала бросать. И вот спустя 10 лет я снова приехала в Швейцарию, но теперь жить", – вспоминает Мария.

Фото: из личного архива Марии Имаевой

Казахстанка признается, что первые месяцы практически каждый день собирала чемоданы. Ей хотелось вернуться домой – в родной Алматы.

"На Родине остались родители, близкие, друзья. Была хорошая работа, меня знали. А для Швейцарии я всего лишь еще один эмигрант. Без знания языка, в арендованной квартире, без машины, без знакомых, главное – без родных. Только мои дети и муж – вот и все мое общение", – делится женщина.

Хотя жизнь Марии и в Казахстане была непростой. Здесь ей пришлось пережить многое.

"Я потеряла первого ребенка, мой муж Александр Прусов погиб, когда я ждала нашу с ним вторую дочь. Я родила ее спустя восемь месяцев после его смерти. И вот через несколько лет я встретила своего второго супруга – шри-ланкиец по происхождению он почти 20 лет к тому времени жил в Швейцарии. Я родила сына и уговаривала своего ланкийско-швейцарского мужа жить в Казахстане. Он не захотел, мол, ему сложно будет выучить русский и казахский языки. Он оформил все необходимые документы и перевез нас с детьми в Швейцарию". Мария Имаева

Фото: из личного архива Марии Имаевой

Журналистке пришлось с нуля изучать французский, поскольку они живут во французской части Швейцарии (еще здесь говорят на немецком, итальянском и романском языках). Ее дочке было пять лет, и она тоже в основном говорила по-русски и немного знала английский. А сыну был всего лишь годик.



"Сейчас дети говорят по-французски без акцента, никто даже не верит, что это неродной их язык. Также они дома говорят на русском, пишут и читают, на английском и немецком начинают разговаривать – это обязательный иностранный язык в школе. С моим папой стараются учить татарский, поскольку я – татарка. А у меня с французским все еще сложные отношения, разговорный уровень нормальный, я могу говорить, писать, читать, переводить. Даже как волонтер перевожу украинским беженцам в больницах, но для профессиональной деятельности этого уровня недостаточно. Потому я постоянно учусь, совершенствую свой французский. Все дело в том, что у меня слишком амбициозные планы: я хочу работать в Международном олимпийском комитете, он в пяти остановках от моего дома. И я не оставляю свою мечту", – говорит жительница Швейцарии.

Прежде всего Мария переехала в Швейцарию ради сохранения семьи, потому что почти два года пара жила на две страны. Но в итоге через три года они разошлись. Именно здесь ей пришлось бороться с бытовым насилием, в чужой стране, не зная прав, законов и языка. Казахстанка признается, что было страшно, одиноко, больно. Но ей удалось преодолеть все трудности.

"Первые три года здесь были самыми сложными. Мне казалось, я никогда не привыкну к этой стране, не полюблю ее. Но не в стране была проблема, а в обстановке в моей семье. Как только я решилась изменить свою жизнь, освободиться от тирана, поменялась и атмосфера вокруг. У меня появились друзья, люди, которые поддерживают. Я научилась решать бытовые вопросы сама. Швейцария меня научила многому: пунктуальности, прозорливости, планированию, ответственности", – делится бывшая жительница Алматы.

Фото: из личного архива Марии Имаевой

Плюсы Швейцарии, как рассказала Мария Имаева, очевидны с первого дня пребывания. Прежде всего – это безопасность: на дорогах, в общественном транспорте и на улице.



"Ты не боишься, что в автобусе у тебя украдут кошелек, что в темное время суток на тебя нападут, что водитель- лихач собьет тебя на тротуаре. Да, риски есть, но они минимальные. Дорожное движение размеренное, все соблюдают правила. Вообще, жить по правилам и по закону – это главная отличительная черта швейцарцев. Коррупции не существует. Купить справку, диплом, права – невозможно. Все только официально. В Швейцарии очень любят документы, и это уже скорее минус, бюрократия невиданная. Столько разных бумажек, писем, запросов, ответов приходится делать постоянно, что от этого устаешь. Но по-другому нельзя, здесь верят только бумаге". Мария Имаева

Уровень медицины на высоте, однако имеются спорные вопросы. Играючи спасают жизни людей. Тяжелые заболевания здесь лечат безоговорочно. Но попасть на прием к доктору очень сложно. К узким специалистам нужно записываться за полгода вперед.

"Настолько мощная здесь аппаратура и грамотные врачи, но когда вопрос о каких-то банальных болячках, вирусных инфекциях или что-то бактериальное, у них назначение одно – парацетамол и кока-кола. Да, колой здесь лечат диарею, кашель, горло полоскать и внутрь принимать. Это советуют официально врачи в клиниках. Мне нужно было отвести сына к лору, я записала его в августе на декабрь. В декабре мы- таки попали к нему, и он назначил операцию по удалению аденоидов на конец апреля. К простому терапевту или педиатру ждешь очереди две недели. Поэтому, когда приезжаю в Алматы, сразу веду своих детей к докторам", – привела пример гражданка Казахстана.

Фото: из личного архива Марии Имаевой

Жирный плюс жизни в Швейцарии – бесплатные школы. Чтобы собрать ребенка к новому учебному году, не нужно много денег. Учебники, тетради, ручки, карандаши, цветную бумагу, всю канцелярию, даже ластик, выдают бесплатно каждому ученику. Но в противовес: все кружки по интересам, спортивные секции – платные и дорогие.

"Моя 10-летняя дочь ходит в художественную студию. Я плачу 200 франков (свыше 100 тысяч тенге) в месяц за четыре урока. Сын занимается скейтбордом 150 франков (75 тысяч тенге) – пять занятий. Растить детей в Швейцарии очень дорого. Впрочем, вообще в Швейцарии жизнь не из дешевых. Я долго привыкала к этим космическим ценам, но примерно через год перестала переводить франки в тенге и стала проще к этому относиться. Человек ко всему привыкает", – отметила собеседница.

Мария за многое благодарна Швейцарии, но бесконечно любит Казахстан. За то, что родилась и выросла здесь. Возвращается она на Родину всегда с большим удовольствием. Даже сейчас она прилетела в Алматы погостить у родных.

"В этом году у меня умерла мама. И я не успела посмотреть в ее открытые глаза, как это делала каждый год после отъезда в Швейцарию. Но у меня жив папа, ему исполняется 80 лет, и я понимаю: мне не нужны никакие Ниццы, Римы, Лиссабоны, я лучше снова поеду в отчий дом, возьму теплую руку своего папочки, попью с ним чай на родительской уютной кухоньке, и это будет главное счастье эмигранта – снова вернуться домой, хоть ненадолго. Какими бы деликатесами вас не кормили на чужбине, но на Родине даже вода вкуснее. Дома и трава зеленее, это правда. Я не могу сейчас насовсем вернуться в Казахстан по многим обстоятельствам. Да, это был бы самый легкий для меня путь". Мария Имаева

Фото: из личного архива Марии Имаевой

Как писал Сергей Донатович Довлатов: не путайте туризм с эмиграцией.

Путешествовать, да еще и с деньгами, всегда хорошо. Жить, к тому же и без денег, везде тяжело. Швейцария у всех ассоциируется с богатой жизнью, но не все, кто живет в Швейцарии, – миллионеры. Даже коренным швейцарцам порой приходится непросто, что говорить об эмигрантах.