Что стало с мужчиной, который за два года получил 217 доз вакцины от коронавируса

62-летнего жителя Германии "поймали" на том, что он злоупотреблял вакцинами от COVID, чтобы потом продавать паспорта вакцинации тем, кто не хотел прививаться, сообщает Zakon.kz.

В таких махинациях мужчину уличили полицейские в марте 2022 года. Расследование в конечном итоге не привело к уголовному наказанию. Но при этом группа исследователей из Университета Фридриха-Александра Эрлангена-Нюрнберга заинтересовалась его случаем: что могло сделать такое количество прививок с иммунной системой человека. Мужчина согласился стать предметом исследований, пишет Newatlas.com.

"Мы узнали о его деле из газетных статей. Мы связались с ним и пригласили пройти различные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован в этом", – сказал один из ученых Килиан Шобер.

Общаясь с учеными, мужчина утверждал, что получил 217 прививок от COVID, из которых более половины можно подтвердить клиническими записями. Подавляющее большинство из них представляли собой дозы мРНК, а также небольшое количество AstraZeneca, Johnson & Johnson и Sanofi. Все дозы были получены за 29 месяцев, но большинство из них – в течение девяти месяцев.

Главное, что исследователи намеревались выяснить, страдал ли в итоге мужчина от так называемого иммунного истощения. Когда люди во всем мире начали получать третью, четвертую или пятую дозу вакцины против COVID, некоторые исследователи предположили, что воздействие на иммунную систему одного и того же антигена в течение коротких периодов времени может на самом деле быть вредным. По словам Шобера, эта идея возникла на основе наблюдений за пациентами, страдающими хроническими вирусными инфекциями, такими как ВИЧ.

Оказалось, что, по крайней мере, для этого человека, это было не так.



В анализе крови, проведенном как недавно, так и за последние пару лет, у мужчины обнаружили необычайно высокие уровни антител и Т-клеток, нацеленных на SARS-CoV-2. При исследовании более общих ответов Т-клеток на другие антигены иммунные клетки мужчины были столь же эффективны, как и любые контрольные клетки. Это говорит о том, что его иммунная система не была утомлена или истощена и могла бороться с патогенами так же, как и любого другого человека.

Еще более поразительно то, что исследователи у мужчины не выявили никаких негативных побочных эффектов, ни от одной из полученных многочисленных доз вакцин, даже, когда он получал их ежедневно в течение нескольких недель подряд. Мужчина, кстати, заверяет, что никогда не болел коронавирусом.

Килиан Шобер, к слову, подчеркнул, что результаты обследования этого необычного случая не говорят о том, что нужно ходить и получать дополнительные дозы вакцины от ковида, когда захотим.

"Это всего лишь один случай, и притом невероятно странный. Но эта история действительно говорит нам о том, что вакцины против COVID, как правило, довольно безопасны, и маловероятно, что проблемы истощения иммунитета возникнут после всего лишь нескольких доз. Тот факт, что, несмотря на эту экстраординарную гипервакцинацию, не возникло никаких заметных побочных эффектов, указывает на то, что препараты имеют хорошую степень переносимости", – сказал Шобер.

В марте 2023 года сообщалось, что ВОЗ изменила рекомендации по количеству прививок от COVID-19. Людей разделили на три группы с разной степенью риска заразиться, и в зависимости от этого прописывали периодичность получения прививки.