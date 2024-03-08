Первое воздушное такси планируют запустить в Индии

Основатель компании ePlane Сатья Чакрварти заявил о том, что в Индии через семь-восемь месяцев запустят первое воздушное такси е200, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания News18, в рамках проекта планировалось решить технические и логистические проблемы, создав компактное и эффектное аэротакси.

"Нам пришлось сделать аэротакси очень компактным, чтобы оно могло приземляться в ограниченном пространстве и летать в переполненном другими объектами воздушном пространстве Индии. Мы хотим преодолевать короткие расстояния несколько раз, прежде чем зарядить аккумулятор", – сказал он.

Чакраварти отметил, что компании удалось добиться значительных результатов. Так, были успешно проведены испытательные полеты прототипа е50. Глава компании отметил, что в аэротакси создано несколько уровней спасательных систем, включая парашюты и надувные лодки для мягкой посадки.

Стоимость услуг будет вдвое выше традиционных сервисов. Чакрварти также предсказал глобальный резонанс технологии е200.

Ранее сообщалось, когда таксисты без ИП смогут официально работать в Казахстане.