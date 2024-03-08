Японские гейши вскоре спрячутся от надоедливых и бестактных туристов

В Киото официально будет закрыта часть улиц Гиона – популярного района, где живут гейши. Это вызвано неподобающим поведением путешественников, которые позволяют себе приставать к гейшам, фотографировать их и даже проникать на территорию частной собственности, сообщает Zakon.kz.

Совет жителей Киото принял законопроект, который закроет для туристов проход на ряд улиц в городском районе Гион. Как пишет The Guardian, это связано с тем, что гости города часто пристают к местным гейшам.

Поводом для запрета стало поведение местных туристов в отношении гейш и майко. Туристы часто фотографируют девушек во время работы, пристают к ним, трогая их кимоно и макияж. Кроме того, некоторые из гейш жаловались на преследование со стороны гостей города.

Ранее в городе уже были введены штрафы за подобное поведение в размере 10 тыс. йен. Однако данные меры не повлияли на неуместное поведение туристов. Это способствовало принятию решения местных властей ужесточить наказание.

Закон вступит в силу уже в апреле, но меры, регулирующие турпоток, пока не выработаны. Издание предполагает, что власти разместят соответствующие знаки и указатели. При этом власти города отмечают, что главная туристическая улица Ханамикоджи останется открытой.

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