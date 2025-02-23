Восемь человек в Алматы чуть не сгорели из-за продуктового магазина

В Турксибском районе Алматы по улице Баймагамбетова на территории частного жилого дома загорелся продуктовый магазин, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, огонь перешел на кровлю дома и отрезал проход для жителей времянок.

Пожарные спасли восемь человек, из них четверо – дети, которые не смогли самостоятельно выйти из времянки.

Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 100 человек спасли от холодной гибели в Костанайской области.