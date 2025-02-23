#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
502.47
525.83
5.68
Происшествия

Восемь человек в Алматы чуть не сгорели из-за продуктового магазина

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 23.02.2025 12:40 Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы по улице Баймагамбетова на территории частного жилого дома загорелся продуктовый магазин, сообщает Zakon.kz.

По информации спасателей, огонь перешел на кровлю дома и отрезал проход для жителей времянок.

Пожарные спасли восемь человек, из них четверо – дети, которые не смогли самостоятельно выйти из времянки.

Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что 100 человек спасли от холодной гибели в Костанайской области.


Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Сто человек спасли от холодной гибели в Костанайской области
Происшествия
09:26, Сегодня
Сто человек спасли от холодной гибели в Костанайской области
Серьезное ДТП с участием автобуса в Астане: четверым пострадавшим понадобилась операция
Происшествия
19:31, 22 февраля 2025
Серьезное ДТП с участием автобуса в Астане: четверым пострадавшим понадобилась операция
Крупную партию марихуаны изъяли в области Жетысу
Происшествия
16:33, 22 февраля 2025
Крупную партию марихуаны изъяли в области Жетысу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: