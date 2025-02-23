Восемь человек в Алматы чуть не сгорели из-за продуктового магазина
Фото: Zakon.kz
В Турксибском районе Алматы по улице Баймагамбетова на территории частного жилого дома загорелся продуктовый магазин, сообщает Zakon.kz.
По информации спасателей, огонь перешел на кровлю дома и отрезал проход для жителей времянок.
Пожарные спасли восемь человек, из них четверо – дети, которые не смогли самостоятельно выйти из времянки.
Сейчас пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 100 человек спасли от холодной гибели в Костанайской области.
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