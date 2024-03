Умер актер из "Бегущего по лезвию" и "Большого Стена" Майкл Эммет Уолш

Американский актер Майкл Эммет Уолш умер в возрасте 88 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на менеджера артиста Сэнди Джозефа, Уолш скончался 19 марта в больнице городе Сент-Олбанс в штате Вермонт.

Причиной смерти стала остановка сердца.

Уолш был известен как актер второплановых ролей. В 1960-1970-х он снимался в таких популярных американских сериалах, как "Бонанца" (Bonanza), "Все в семье" (All in the Family), "МакМиллан и жена" (McMillan & Wife). Среди ролей актера в кино – драма "Обыкновенные люди" (Ordinary People) 1980 года, получившая четыре премии "Оскар" и пять премий "Золотой глобус", а также "Бегущий по лезвию" (Blade Runner, 1982) режиссера Ридли Скотта. Также зрители знают его по ролям в комедии "Большой Стен" и фантастике "Зубастики".

Кроме того, Уолш работал актером озвучивания, появился в нескольких бродвейских постановках. В 1979 году он основал образовательный фонд, предоставляющий стипендии студентам в Вермонте.

Ранее сообщалось, что в возрасте 88 лет ушел из жизни известный казахстанский писатель Медеу Сарсеке. Об этом стало известно сегодня, 21 марта 2024 года, из телеграммы соболезнования главы государства Касым-Жомарта Токаева, которую он направил родным и близким драматурга.