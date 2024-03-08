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После 11 лет брака Натали Портман развелась с мужем

актриса, фото - Новости Zakon.kz от 08.03.2024 23:03 Фото: Instagram/natalieportman
Голливудская актриса Натали Портман официально развелась со своим мужем, режиссером и хореографом Бенджамином Мильпье, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал People со ссылкой на представителя актрисы, на развод она подала тайно.

"Натали Портман восемь месяцев назад незаметно подала на развод с Бенджамином Мильпье, ее мужем, режиссером и хореографом, с которым они прожили 11 лет, и теперь бывшая пара официально разведена, эксклюзивно подтверждает People", – говорится в сообщении журнала.

Уточняется, что развод был завершен в феврале во Франции, где уже бывшие супруги живут с двумя своими детьми.

Источники, близкие к актрисе, рассказали, что процесс дался актрисе непросто, однако близкие люди сплотились вокруг нее и помогли пережить расставание.

Ранее, в мае 2023 года, Портман произвела фурор на ковровой дорожке своим появлением в архивном образе Dior.

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