Третий ребенок в 45 лет: Натали Портман стала мамой

Голливудская актриса Натали Портман родила третьего ребенка. Девочка или мальчик? Пол малыша пока публично не раскрывается. Ребенок появился на свет в Париже в прошлом месяце, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People со ссылкой на источник, это первый общий ребенок Портман и ее партнера Танги Дестабля. У 45-летней актрисы также есть 15-летний сын Алеф и девятилетняя дочь Амалия от бывшего мужа, режиссера и хореографа Бенжамена Мильпье.

О беременности Портман рассказала в апреле. Тогда актриса призналась, что вместе с Дестаблем очень рада предстоящему пополнению и воспринимает беременность как большую привилегию.

По словам Портман, на этот раз она относится к беременности спокойнее и старается ценить каждый момент. Актриса также отмечала, что много времени проводит со своими детьми и наслаждается жизнью в Париже.

Ранее сообщалось, что в семье Беркута и Аиши пополнение.