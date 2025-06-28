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Мир

Более тысячи бочек с радиоактивными отходами нашли на дне Атлантического океана

океан, катер, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2025 12:34 Фото: Х/UnmannedSystem
Международная группа ученых обнаружила в северо-восточной части Атлантического океана более тысячи бочек с ядерными отходами, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, сейчас в районе захоронения работает 21 исследователь. Ученые планируют составить подробную карту расположения найденных бочек и взять пробы воды, морского дна и организмов. Помогает им автономный подводный робот Ulyx, оснащенный 3D-камерой и системой эхолокации.

"Сброс радиоактивных отходов в океан практиковался с 1950-х до начала 1990-х годов. До запрета в 1993 году считалось, что глубины океана – безопасное место для утилизации опасных материалов. Особенно активно этим занимались в тех районах, где дно считалось геологически стабильным и удаленным от берегов", – пишет издание.

Только в северо-восточной части Атлантики, по оценкам экспертов, может находиться до 200 тысяч бочек на глубине от трех до пяти тысяч метров.

До сих пор точно не известно, где именно покоятся все эти контейнеры и в каком они состоянии. Некоторые могут лежать поодиночке, другие – в кучах. Исследователи надеются, что результаты их экспедиции помогут понять, насколько велик риск утечки радиоактивных веществ.

24 июня 2025 года в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали локальные утечки на ядерных объектах Ирана.

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Андрей Дюсупов
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