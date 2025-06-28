Более тысячи бочек с радиоактивными отходами нашли на дне Атлантического океана

Международная группа ученых обнаружила в северо-восточной части Атлантического океана более тысячи бочек с ядерными отходами, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, сейчас в районе захоронения работает 21 исследователь. Ученые планируют составить подробную карту расположения найденных бочек и взять пробы воды, морского дна и организмов. Помогает им автономный подводный робот Ulyx, оснащенный 3D-камерой и системой эхолокации.

"Сброс радиоактивных отходов в океан практиковался с 1950-х до начала 1990-х годов. До запрета в 1993 году считалось, что глубины океана – безопасное место для утилизации опасных материалов. Особенно активно этим занимались в тех районах, где дно считалось геологически стабильным и удаленным от берегов", – пишет издание.

Только в северо-восточной части Атлантики, по оценкам экспертов, может находиться до 200 тысяч бочек на глубине от трех до пяти тысяч метров.

A misión francesa, co submarino robotizado autónomo UlyX, céntrase nun só da ducia de puntos de vertedura en toda a costa atlántica europea, a uns 500 quilómetros de Fisterra https://t.co/KD8VMfOaOP pic.twitter.com/8PimECrIhS — Praza Pública (@prazapublica) June 27, 2025

До сих пор точно не известно, где именно покоятся все эти контейнеры и в каком они состоянии. Некоторые могут лежать поодиночке, другие – в кучах. Исследователи надеются, что результаты их экспедиции помогут понять, насколько велик риск утечки радиоактивных веществ.

24 июня 2025 года в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали локальные утечки на ядерных объектах Ирана.