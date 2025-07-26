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Наука и технологии

Ученые выявили опасное венерическое заболевание, передающееся от птиц к людям

Розовый фламинго, птицы, стая, фото - Новости Zakon.kz от 27.07.2025 03:59 Фото: pixabay
Трихомониаз – одна из наиболее распространенных половых инфекций в мире – могла перейти к людям от птиц. К такому выводу ученые пришли, проследив эволюционный путь возбудителя заболевания – паразита Trichomonas vaginalis, сообщает Zakon.kz.

По данным ВОЗ, в 2020 году было зарегистрировано около 156 млн новых случаев заражения T. vaginalis среди лиц в возрасте 15-49 лет.

Наличие в организме инфекции вызывает простейший одноклеточный паразит. Это заболевание повышает риск заражения ВИЧ и развития онкозаболеваний. Метода профилактики от болезни не существует – вакцины нет, а устойчивость к основному препарату – метронидазолу – растет.

В поисках новых методов терапии авторы новой научной работы, опубликованной в журнале Nature Communications, провели масштабное исследование семи видов трихомонад. Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) выяснили, что T. vaginalis мог перейти с птиц на людей и успешно адаптироваться к жизни в человеческом организме.

Это может быть связано с использованием людьми общего водоема с птицами. Также люди в древности могли использовать глотки голубей и голубок в качестве средств контрацепции, тем самым начав эпидемию.

Таким образом, у T. vaginalis накапливались дублированные гены и вирусоподобные элементы, перемещающиеся по геному. Анализ также выявил, что у человеческой T. vaginalis оказалось на 70% больше генов, ответственных за прикрепление вируса к тканям. Это может объяснить успешное выживание паразита в интимных зонах у людей.

Авторы исследования надеются, что результаты их работы помогут выявить "слабые места" паразита и лягут в основу создания новых препаратов и подходов к лечению трихомониаза.

Ранее стало известно, что японские ученые удалили лишнюю хромосому у людей с синдромом Дауна.

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Аксинья Титова
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