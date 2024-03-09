Пять человек пострадали в результате стрельбы в Подмосковье

9 марта в дежурную часть МУ МВД Люберец поступило сообщение о том, что возле одного из кафе на Комсомольском проспекте произошла стрельба.

Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.



"Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что в ходе конфликта неизвестные произвели несколько выстрелов в своих врагов из предметов, конструктивно соответствующих оружию, после чего покинули место прокуратуры. Пятеро пострадавших были госпитализированы", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции ищут всех причастных к инциденту.

По факту следователя Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство".

Отметим, что более недели назад стрельба произошла у больницы в Турции. Тогда пострадали семь человек.