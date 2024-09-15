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Стрельба произошла возле Дональда Трампа

Еще одно покушение было совершено на Дональда Трампа, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2024 23:50 Фото: flickr
15 сентября произошла стрельба возле бывшего президента США Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Post, Секретная служба США отреагировала на стрельбу, произошедшую недалеко от Дональда Трампа, когда он покидал свой гольф-клуб в Вест-Палм-Бич, штат Флорида.

Представитель Трампа Стивен Ченг заявил, что экс-президент находится в безопасности.

"Президент Трамп в безопасности после выстрелов в его окрестностях. Других подробностей пока нет", — отметил Ченг.

Издание со ссылкой на источник отмечает, что два человека обменялись выстрелами за пределами Trump International Golf Course в Уэст-Палм-Бич. Стрелявшие целились друг в друга, а стрельба не была направлена ​​на Трампа.

Вечером 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании произошло первое покушение на жизнь бывшего президента США. Он получил ранение уха, погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые травмы. Стрелок был ликвидирован сотрудниками Секретной службы.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа. 

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