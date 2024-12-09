Бейсболист Сото подписал самый крупный контракт в истории спорта

765 млн долларов за 15 лет – такова сумма контракта доминиканского бейсболиста Хуана Сото, что является самым рекордным соглашением в истории мирового спорта, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Theplayoffs, 26-летний бейсболист заключил контракт с клубом Главной лиги бейсбола (MLB) – "Нью-Йорк Метс", который заплатит ему 765 миллионов долларов на протяжении ближайших 15 лет.

По договоренности между сторонами, аутфилдер будет получать среднюю годовую зарплату в размере 51 миллиона долларов без отсрочек. Новое соглашение также предусматривает пункт о расторжении контракта после сезона 2029 года.

"Метс" могут увеличить его годовую выплату до 55 миллионов долларов на оставшиеся 10 лет контракта. Если это случится, то общая стоимость всего контракта превысит 800 миллионов долларов.

Нынешний договор делает Сото не только самым высокооплачиваемым игроком в истории MLB, но и самым высокооплачиваемым атлетом планеты, включая все виды профессионального спорта.

Доминиканский спортсмен превзошел прежний рекорд японца Сехея Отани, который в 2023 году подписал 10-летний контракт на сумму 700 миллионов долларов с "Лос-Анджелес Доджерс".

Хуан Сото выступает в играх MLB на протяжении последних шести лет. Начинал карьеру в команде "Вашингтон Нэшионалс" (2018-2022), затем один сезон отыграл за "Сан-Диего Падрес".

После этого он перешел в состав "Нью-Йорк Янкис", с которым пробился в Мировую серию, где проиграли "Доджерс".

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