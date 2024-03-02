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Хакеры взломали телефон акима Караганды

аким, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 20:05 Фото: gov.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов предупредил горожан о том, чтобы они ничего ему не отправляли, так как его телефон был взломан, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в Instagram.

"Мой телефон взломали. Просьба не реагировать и ничего не отправлять!" – заявил аким.

Других подробностей глава города не рассказал.

обращение акима, фото - Новости Zakon.kz от 02.03.2024 20:05

Фото: скриншот

Отметим, что ранее в Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещали людям автомобиль.

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Елена Беляева
Караганда Карагандинская область Мейрам Кожухов
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