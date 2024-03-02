Хакеры взломали телефон акима Караганды
Фото: gov.kz
Аким Караганды Мейрам Кожухов предупредил горожан о том, чтобы они ничего ему не отправляли, так как его телефон был взломан, сообщает Zakon.kz.
Об этом он написал в Instagram.
"Мой телефон взломали. Просьба не реагировать и ничего не отправлять!" – заявил аким.
Других подробностей глава города не рассказал.
Фото: скриншот
Отметим, что ранее в Астане мошенники взломали клиентскую базу интернет-магазина и обещали людям автомобиль.
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