Хакеры взломали телефон акима Караганды

Фото: gov.kz

Аким Караганды Мейрам Кожухов предупредил горожан о том, чтобы они ничего ему не отправляли, так как его телефон был взломан, сообщает Zakon.kz.

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