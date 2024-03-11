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Мужчина умер от чумы в США

Человек , фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 20:08 Фото: pixabay
Житель округа Линкольн, штат Нью-Мексико, скончался от чумы. Это первый случай редкого заболевания среди людей в штате с 2021 года и первый смертельный случай с 2020 года, сообщает Zakon.kz.

Факт смерти подтвердил Департамент здравоохранения Нью-Мексико.

Обстоятельства, при которых мужчина заразился, равно как и детали ухудшения его здоровья пока остаются неизвестными.

В департаменте заявили, что сотрудники проводят "разъяснительную работу среди жителей района", а также "экологическую оценку" в сообществе, чтобы выявить любой "постоянный риск", пишет mirror.co.uk.

Доктор Эрин Фиппс выразила соболезнования семье погибшего и подчеркнула острую необходимость повышения осведомленности и принятия мер по сдерживанию распространения этой древней болезни.

По ее словам, чума, бактериальная инфекция, поражающая преимущественно грызунов, обычно передается человеку через укусы инфицированных блох. Он также может распространяться при прямом контакте с инфицированными животными, включая грызунов, диких животных и домашних животных.

Ранее восемь детей и взрослый умерли после употребления в пищу мяса морской черепахи на острове Пемба в архипелаге Занзибар, и еще 78 человек были госпитализированы.

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