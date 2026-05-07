Казахстанец умер после укуса клеща

Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в этом году в Жамбылской области. Там от конго-крымской геморрагической лихорадки скончался мужчина, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, факт укуса клеща у инфицированного конго-крымской геморрагической лихорадкой зафиксировали в Шуском районе. Известно, что умерший мужчина держал там фазенду со скотом и не сразу обратился за помощью к медикам.

Эпидемиологи о случае говорят крайне сдержанно. Но признают: опасные насекомые действительно активизировались.

"Специалисты говорят, что переносчиками клещей чаще всего становятся животные, в особенности бараны. Только на одной особи может сидеть свыше 100 кровососущих. Однако если среди них окажется один с конго-крымской лихорадкой, то опасаться смертельной инфекции стоит и хозяину", – говорится в сообщении.

Наверное, поэтому с началом сезона клещей пастухи региона буквально потеряли покой. Они целыми днями ходят со скотиной по полям и то и дело проверяют каждую голову на наличие кровососущих. Но особый страх в людей вселяет то, что в регионе есть природные очаги клещей с конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Такие, согласно цифрам, обнаружены в шести районах области, а также в Таразе. Разведкой собрано порядка 27 тысяч клещей. Из 2500 отобранных проб у 150 нашли опасный вирус. В итоге в 42 из 350 населенных пунктов региона уже идет активная обработка местности.

Эпидемиологи предупреждают, после укуса так называемого иксодового клеща идет 14-дневный инкубационный период. Человек может не заметить на себе кровососущего, а потом спутать болезнь с гриппом или ОРВИ – появляется высокая температура. Но именно она должна подтолкнуть каждого обратиться к врачам.

"При первых симптомах нужно сразу уже начинать лечение. Специфического там какого-то, какой-то вакцинации от КГЛ нет. Только вот сразу первая помощь, своевременная диагностика и лечение. Потому что это все-таки особо опасная инфекция, там быстро развиваются симптомы". Нелли Муликова, зам. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области

Однако травить клещей повсеместно, говорят специалисты, смысла нет. Потому что по большей части в регионе они практически безобидные. Согласно статистике, из около 300 укушенных в этом году опасная инфекция подтвердилась только у одного – посмертно.

