#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
463.41
546.27
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
463.41
546.27
6.18
События

Казахстанец умер после укуса клеща

Клещ, клещи, укус клеща, сезон клещей, энцефалит, энцефалитный клещ, клещевой энцефалит , фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2026 19:20 Фото: pexels
Первый смертельный случай от укуса клеща зафиксировали в этом году в Жамбылской области. Там от конго-крымской геморрагической лихорадки скончался мужчина, передает Zakon.kz.

Как сообщает телеканал КТК, факт укуса клеща у инфицированного конго-крымской геморрагической лихорадкой зафиксировали в Шуском районе. Известно, что умерший мужчина держал там фазенду со скотом и не сразу обратился за помощью к медикам.

Эпидемиологи о случае говорят крайне сдержанно. Но признают: опасные насекомые действительно активизировались.

"Специалисты говорят, что переносчиками клещей чаще всего становятся животные, в особенности бараны. Только на одной особи может сидеть свыше 100 кровососущих. Однако если среди них окажется один с конго-крымской лихорадкой, то опасаться смертельной инфекции стоит и хозяину", – говорится в сообщении.

Наверное, поэтому с началом сезона клещей пастухи региона буквально потеряли покой. Они целыми днями ходят со скотиной по полям и то и дело проверяют каждую голову на наличие кровососущих. Но особый страх в людей вселяет то, что в регионе есть природные очаги клещей с конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Такие, согласно цифрам, обнаружены в шести районах области, а также в Таразе. Разведкой собрано порядка 27 тысяч клещей. Из 2500 отобранных проб у 150 нашли опасный вирус. В итоге в 42 из 350 населенных пунктов региона уже идет активная обработка местности.

Эпидемиологи предупреждают, после укуса так называемого иксодового клеща идет 14-дневный инкубационный период. Человек может не заметить на себе кровососущего, а потом спутать болезнь с гриппом или ОРВИ – появляется высокая температура. Но именно она должна подтолкнуть каждого обратиться к врачам.

"При первых симптомах нужно сразу уже начинать лечение. Специфического там какого-то, какой-то вакцинации от КГЛ нет. Только вот сразу первая помощь, своевременная диагностика и лечение. Потому что это все-таки особо опасная инфекция, там быстро развиваются симптомы". Нелли Муликова, зам. руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области

Однако травить клещей повсеместно, говорят специалисты, смысла нет. Потому что по большей части в регионе они практически безобидные. Согласно статистике, из около 300 укушенных в этом году опасная инфекция подтвердилась только у одного – посмертно.

Ранее сообщалось, чем опасны укусы клещей и как от них защититься.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Читайте также
Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация
02:59, 08 мая 2026
Хантавирус впервые зафиксировали в еще одной стране
В Туркестанской области от укуса клеща скончался подросток
09:39, 11 июля 2023
В Туркестанской области от укуса клеща скончался подросток
Больница, поликлиника, медицинское учреждение
21:48, 15 июля 2024
Мужчина умер от конго-крымской лихорадки в Шымкенте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Новак Джокович
07:15, Сегодня
Определился соперник Джоковича во втором круге "Мастерса" в Риме
Максим Павленко
06:53, Сегодня
Команда казахстанского вратаря одержала победу в матче плей-офф АХЛ
Шон Стрикленд
06:27, Сегодня
Стрикленд высказался после потасовки с Чимаевым
Янник Синнер
05:55, Сегодня
Синнер узнал первого соперника на "Мастерсе" в Риме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: