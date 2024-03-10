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9 человек погибли после употребления мяса черепахи в Танзании

, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2024 17:27
Восемь детей и взрослый умерли после употребления в пищу мяса морской черепахи на острове Пемба в архипелаге Занзибар, и еще 78 человек были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

По словам медицинского работника района Мкоани, доктора Хаджи Бакари, взрослая женщина, скончавшаяся поздно вечером в пятницу, была матерью одного из детей, скончавшихся ранее. Он сказал, что мясо черепахи было съедено во вторник.

Бакари рассказал Associated Press о результатах лабораторных тестов – они подтвердили, что все жертвы ели мясо морских черепах.

Власти Занзибара, полуавтономного региона восточноафриканской страны Танзания, направили группу "по ликвидации последствий", которая проведет дополнительную работу с населением.

Другая печальная новость из Африки: в Нигерии экстремисты похитили не менее 200 человек.

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