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Мир

Ребенок чудом выжил после нападения аллигатора в США

Ребенок чудом выжил после нападения аллигатора в США, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2026 19:08 Фото: magnific.com
Во Флориде ребенок выжил после нападения аллигатора во время купания в природном заповеднике Weeki Wachee Preserve. Инцидент произошел в зоне, где купание запрещено, сообщает Zakon.kz.

По информации The Mirror, аллигатор длиной около 3,6 м схватил ребенка, оставив колотые раны на ноге и руке. Пострадавшего доставили в больницу, однако уже через несколько часов его выписали.

После нападения спасатели эвакуировали ребенка и других людей, оказавшихся на песчаной отмели. В районе происшествия установили ловушки для аллигатора.

Случай расследует Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды. Специалисты призывают купаться только в специально отведенных местах и не приближаться к аллигаторам.

Ранее сообщалось, что судьба трехлетнего ребенка, которого бросили к крокодилам, решилась в Британии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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