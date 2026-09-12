Ребенок чудом выжил после нападения аллигатора в США
Фото: magnific.com
Во Флориде ребенок выжил после нападения аллигатора во время купания в природном заповеднике Weeki Wachee Preserve. Инцидент произошел в зоне, где купание запрещено, сообщает Zakon.kz.
По информации The Mirror, аллигатор длиной около 3,6 м схватил ребенка, оставив колотые раны на ноге и руке. Пострадавшего доставили в больницу, однако уже через несколько часов его выписали.
После нападения спасатели эвакуировали ребенка и других людей, оказавшихся на песчаной отмели. В районе происшествия установили ловушки для аллигатора.
Случай расследует Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды. Специалисты призывают купаться только в специально отведенных местах и не приближаться к аллигаторам.
Ранее сообщалось, что судьба трехлетнего ребенка, которого бросили к крокодилам, решилась в Британии.
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