Более 20 человек пострадали во время аварии на ТЭЦ в России
Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Минздрава РФ заявила о том, что более 20 человек пострадали во время аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщает Zakon.kz.
Большая часть пострадавших находятся на стационарном лечении.
"По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Туве, восемь из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо – в Кызыле. Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое, семеро – в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести", – цитирует ТАСС министерство.
Как уточняется, троих пациентов выписали, еще восемь человек получили медпомощь амбулаторно.
Ранее в интервью Egemen Qazaqstan глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил, справляется ли правительство с задачами по обеспечению бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны.
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