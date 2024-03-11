Более 20 человек пострадали во время аварии на ТЭЦ в России

Фото: Zakon.kz

Пресс-служба Минздрава РФ заявила о том, что более 20 человек пострадали во время аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщает Zakon.kz.

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