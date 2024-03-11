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Более 20 человек пострадали во время аварии на ТЭЦ в России

авария на ТЭЦ в РФ, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 23:33 Фото: Zakon.kz
Пресс-служба Минздрава РФ заявила о том, что более 20 человек пострадали во время аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве, сообщает Zakon.kz.

Большая часть пострадавших находятся на стационарном лечении.

"По оперативным данным, на стационарном лечении остаются 12 человек, пострадавших в Туве, восемь из них проходят лечение в Красноярской краевой больнице, еще четверо – в Кызыле. Состояние одного из пострадавших – крайне тяжелое, семеро – в тяжелом состоянии, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести", – цитирует ТАСС министерство.

Как уточняется, троих пациентов выписали, еще восемь человек получили медпомощь амбулаторно.

Ранее в интервью Egemen Qazaqstan глава государства Касым-Жомарт Токаев ответил, справляется ли правительство с задачами по обеспечению бесперебойного функционирования топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства страны.

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