Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Люди получили ранения во время стрельбы в Москве

выстрелы в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2024 20:56 Фото: pixabay
Пресс-служба МВД РФ заявила о том, что мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", пострадавшим потребовалась медпомощь.

По предварительным данным, неизвестный стал стрелять из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома. Известно, что выстрелы были направлены в сторону общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что поножовщина и стрельба в Актобе привели к тому, что один человек погиб, несколько оказались ранены.

Читайте также

актер
Актер из "Солдатов" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Елена Беляева
Россия Москва 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Минобороны разослало важное обращение к казахстанцам
Аномальная жара в 50 градусов &quot;угрожает&quot; Казахстану
Аномальная жара в 50 градусов "угрожает" Казахстану
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Опасные помидоры ввезли в Казахстан из Узбекистана и Туркменистана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: