Люди получили ранения во время стрельбы в Москве

Пресс-служба МВД РФ заявила о том, что мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", пострадавшим потребовалась медпомощь.

По предварительным данным, неизвестный стал стрелять из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома. Известно, что выстрелы были направлены в сторону общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что поножовщина и стрельба в Актобе привели к тому, что один человек погиб, несколько оказались ранены.