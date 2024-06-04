Люди получили ранения во время стрельбы в Москве
Фото: pixabay
Пресс-служба МВД РФ заявила о том, что мужчина и женщина получили ранения во время стрельбы в московском районе Бибирево, сообщает Zakon.kz.
Как пишут "Известия", пострадавшим потребовалась медпомощь.
По предварительным данным, неизвестный стал стрелять из пневматического оружия из окна квартиры жилого дома. Известно, что выстрелы были направлены в сторону общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что поножовщина и стрельба в Актобе привели к тому, что один человек погиб, несколько оказались ранены.
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