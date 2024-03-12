Прогнозировавший лавины синоптик катался на лыжах и погиб под снежным оползнем в США

В городе Норт-Паудер, штат Орегон (США) синоптик погиб, катаясь на лыжах в горах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ABCbcnews со ссылкой на официальные комментарии, мужчина, который работал синоптиком и прогнозировал лавинную опасность в горах, погиб в результате снежного оползня, который он сам и спровоцировал во время катания на лыжах.

37-летний Ник Беркс с другом – опытные лыжники – катались на склоне недалеко от горного курорта Энтони Лейкс. Друг синоптика спустился первым и увидел, как лавина настигла Беркса. Его быстро сумели найти и достать из-под снежной массы. Однако попытки реанимировать пострадавшего не увенчались успехом.





Северо-Западный Лавинный Центр (NWAC) сообщил, что Ник много лет работал в их команде "прогнозистом лавин", а до этого был сотрудником-спасателем на горнолыжном курорте.

Как пишет издание, синоптики лавин в США оценивают состояние снега в горах и другие погодные факторы, чтобы попытаться предсказать риск. По словам специалистов, эта работа усложнилась, поскольку изменение климата приводит к экстремальным погодным условиям.

Согласно статистике, в 2024 году в США из-за лавин погибли 11 человек.

16 января мы писали о том, что сотни туристов в Китае оказались в снежном плену из-за схода лавины.