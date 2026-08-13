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Мир

Фотография у водопада закончилась трагедией: турист погиб в США

Фотография у водопада закончилась трагедией: турист погиб в США, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2026 20:36 Фото: wikipedia
20-летний турист Закари Николас Мертенс из штата Кентукки погиб после падения с водопада Саут-Фолс в парке Silver Falls в Орегоне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание People со ссылкой на полицию штата, трагедия произошла вечером 10 августа. Молодой человек зашел в закрытую для посетителей зону, чтобы сфотографироваться, после чего сорвался с высоты около 54 м.

Другой посетитель попытался оказать ему помощь и провести сердечно-легочную реанимацию до прибытия экстренных служб, однако спасти туриста не удалось. Он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия расследуются.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Таиланда начнут вскрывать подозрительный багаж без участия хозяина.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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