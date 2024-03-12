ХАМАС принял инициативу США по поводу прекращения огня в Газе

Исламистская группировка ХАМАС согласилась на инициативу США о прекращении огня в секторе Газе и возвращении перемещенных лиц, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного чиновника ХАМАС, при этом его имя телеканал не указал.

По словам источника, в ближайшие дни представители исламистской группировки отправятся в египетскую столицу Каир для обсуждения окончательных деталей и реализации сделки.

"Международное соглашение будет включать освобождение задержанных лиц, включая детей, женщин и пожилых людей", – сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подверг территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторгся в приграничные районы на юге страны и захватил заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. Все новости по этой теме можно прочитать тут.

