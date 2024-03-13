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Японцы нашли необычный способ снимать стресс

японцы нашли необычный способ снимать стресс, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 21:01 Фото: скриншот видео
Традиционный забег в костюмах тираннозавра прошел в Японии. По словам участников мероприятия, это отличный способ провести время и избиваться от негативных эмоций, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oddity Central, гонки в костюмах тираннозавра появились в США в 2019 году в штате Вашингтон. Однако это мероприятие так и не стало популярным на Западе, зато прижилось в Японии. Местные жители говорят, что это уже стало национальной традицией, а за два года было проведено 40 таких забегов.

Отмечается, что на последнее такое мероприятие пришли 60 человек в костюмах. Участники были разделены на три категории: юные динозавры, взрослые динозавры и старые динозавры.

По словам одного из участников, такое состязание помогает ему снять стресс, а еще найти новых друзей по всей Японии.


Ранее эксперт рассказал, как стресс влияет на здоровье.

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