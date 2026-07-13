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Мир

Ученые нашли необычный способ облегчить мигрень без лекарств

головная боль, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 20:52 Фото: pexels
Неожиданный способ облегчить мигрень изучили исследователи. Как выяснилось, приступы сильной пульсирующей головной боли возможно купировать воздействием на ухо, сообщает Zakon.kz.

Бразильские ученые выяснили, что иглоукалывание в области уха может способствовать уменьшению боли при хронической мигрени и снижать ее влияние на повседневную жизнь. Результаты клинического исследования были представлены на форуме Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

В исследовании участвовали 68 женщин, страдавших хронической мигренью не менее года. Все они испытывали приступы головной боли не менее 15 дней в месяц. Участниц случайным образом разделили на две группы: одна прошла курс из восьми сеансов аурикулотерапии – метода, при котором воздействуют на определенные точки ушной раковины, связанные с мигренью. Другой группе проводили процедуру-имитацию.

До начала эксперимента, сразу после завершения курса и спустя месяц исследователи оценивали интенсивность боли, влияние мигрени на качество жизни пациенток, а также уровень насыщения кислородом тканей головного мозга.

"По итогам наблюдений у женщин, получавших аурикулотерапию, выраженность боли уменьшилась примерно на 11% сразу после лечения и на 18% через 30 дней. Кроме того, участницы сообщали, что приступы стали меньше влиять на их повседневную активность", – говорится в результатах исследования.

Вместе с тем похожие изменения зафиксировали и в группе, проходившей ложную процедуру. Статистически значимых различий между двумя группами ученые не выявили, поэтому пока говорить о преимуществе аурикулотерапии перед эффектом плацебо преждевременно.

Авторы работы считают этот метод перспективным в качестве дополнения к стандартному лечению, но не его альтернативой. Сейчас исследование продолжается с участием большего числа добровольцев, чтобы определить, действительно ли воздействие на определенные точки ушной раковины помогает облегчить течение хронической мигрени.

Ранее ученые выяснили, что высокий уровень сахара в крови оказался связан со старением мозга.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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