Ученые нашли необычный способ облегчить мигрень без лекарств

Неожиданный способ облегчить мигрень изучили исследователи. Как выяснилось, приступы сильной пульсирующей головной боли возможно купировать воздействием на ухо, сообщает Zakon.kz.

Бразильские ученые выяснили, что иглоукалывание в области уха может способствовать уменьшению боли при хронической мигрени и снижать ее влияние на повседневную жизнь. Результаты клинического исследования были представлены на форуме Federation of European Neuroscience Societies (FENS).

В исследовании участвовали 68 женщин, страдавших хронической мигренью не менее года. Все они испытывали приступы головной боли не менее 15 дней в месяц. Участниц случайным образом разделили на две группы: одна прошла курс из восьми сеансов аурикулотерапии – метода, при котором воздействуют на определенные точки ушной раковины, связанные с мигренью. Другой группе проводили процедуру-имитацию.

До начала эксперимента, сразу после завершения курса и спустя месяц исследователи оценивали интенсивность боли, влияние мигрени на качество жизни пациенток, а также уровень насыщения кислородом тканей головного мозга.

"По итогам наблюдений у женщин, получавших аурикулотерапию, выраженность боли уменьшилась примерно на 11% сразу после лечения и на 18% через 30 дней. Кроме того, участницы сообщали, что приступы стали меньше влиять на их повседневную активность", – говорится в результатах исследования.

Вместе с тем похожие изменения зафиксировали и в группе, проходившей ложную процедуру. Статистически значимых различий между двумя группами ученые не выявили, поэтому пока говорить о преимуществе аурикулотерапии перед эффектом плацебо преждевременно.

Авторы работы считают этот метод перспективным в качестве дополнения к стандартному лечению, но не его альтернативой. Сейчас исследование продолжается с участием большего числа добровольцев, чтобы определить, действительно ли воздействие на определенные точки ушной раковины помогает облегчить течение хронической мигрени.

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