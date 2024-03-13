Первый клонированный теленок родился на ферме в России
Как пишет ТАСС, малыш произведен от коровы с рекордными показателями надоев, что в перспективе позволит получить значительный экономический эффект для развития животноводства.
Отмечается, что эксперименты начали проводить несколько лет назад специалисты в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, ветеринарии, зоотехники и инженерии. Первые результаты удалось достичь в сентябре 2022 года, когда был получен первый эмбрион клона с помощью альтернативного метода переноса ядер соматических клеток Handmade Cloning, не требующего дорогостоящего и сложного оборудования.
"Подобных успешных экспериментов в области животноводства с помощью метода Handmade Cloning до этого момента еще не проводилось в России. Использование клонирования позволит компании реализовать стратегические планы по разведению высокопродуктивных генотипированных животных. С учетом того, что за основу брался генетический материал коровы-рекордсменки, дальнейшее развитие этого направления даст существенный экономический эффект для развития предприятия. Корова-донор дает 18 тонн молока в год, тогда как обычная – примерно 10 тонн", – приводятся слова генерального директора "Прогресс Агро" Леонида Рагозина.
Согласно опубликованной информации, в настоящее время животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов.
Ранее сообщалось, что ученые предложили использовать коров в качестве доноров зубных имплантов.