Туристов предупредили о возможной вспышке сибирской язвы в Таиланде

Предупреждение о возможной вспышке особо опасного инфекционного заболевания выпустили власти провинции Бурирам. В регионе опасаются его распространения после того, как в соседнем Лаосе было выявлено три случая заболевания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Thaiger, местное управление животноводства подчеркнуло необходимость проявлять бдительность. Так как сибирская язва может передаваться от животных к человеку, например, при употреблении сырого мяса крупного рогатого скота и буйволов, фермеров попросили обращаться за помощью к ветеринарам, если они замечают необычное поведение своего скота. Также власти напомнили заводчикам, что неправильное обращение с зараженными тушами может привести к распространению болезни.

Уточняется, что 7 марта департамент развития животноводства усилил пограничный контроль с Лаосом, чтобы предотвратить незаконный импорт живого крупного рогатого скота, буйволов, коз и овец, а также других продуктов животноводства.

Также отмечается, что в Бурираме по-прежнему популярна традиция употребления сырых и частично приготовленных мясных блюд, например, ларба – салата из измельченного мяса с луком и травами, который особенно распространен в регионе Исан. По этой причине тайские власти призывают местных жителей и туристов воздержаться от употребления сырого мяса.

Ранее вспышку сибирской язвы выявили в поселке Топар Карагандинской области, стало известно 26 октября 2023 года. Источником заражения стал бычок с частного подворья, его тушу утилизируют. Диагноз "сибирская язва" подтвердился у трех человек, еще два человека под наблюдением врачей. Выявлено 30 контактных лиц. В поселке ввели экстренный карантин.