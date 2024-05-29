Казахстанских туристов предупредили об опасности

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте предупредил о распространенности инфекционных и паразитарных заболеваний в странах с экваториально-тропическим климатом, сообщает Zakon.kz.

Это Евразия, Африка, Южная Америка и Океания. Многие из этих заболеваний отсутствуют или стали редкими в нашей стране.

По данным Всемирной организации здравоохранения и информационной сети ProMed по состоянию на 30 апреля 2024 года, зарегистрированы следующие случаи заболеваемости карантинными и особо опасными инфекциями:

Холера: 94 229 случаев (1 685 летальных) в 16 странах Африки, пяти странах Азии, а также в США, Бразилии и Гаити. В Казахстане зафиксировано три завозных случая.

Чума: 130 случаев (семь летальных) в мире, преимущественно в ДР Конго и два случая в США.

Туляремия: 42 случая (без летальных) в мире, включая США, Беларусь, Нидерланды и Россию.

Крым-Конго геморрагическая лихорадка: 84 случая (один летальный) в Афганистане, Уганде, Сенегале и России.

Лихорадка Денге: 5 381 261 случаев (2 073 летальных) в Америке, Азии, Африке, Австралии и Франции.

Желтая лихорадка: 16 случаев (три летальных) в Центральной Африке, Южном Судане, Гайане, Перу и Колумбии.

Хантавирус: 853 случая (пять летальных) в России, Беларуси, Тайване, Китае, Панаме, США, Аргентине, Боливии и Чили.

Болезнь Кьясанурского леса: в Индии зарегистрирована вспышка, всего 500 случаев, из них 12 – с летальным исходом.

Оспа обезьян: 95 340 случаев (184 летальных) в Европе, Азии, Африке и Америке.

"Теплый и влажный климат в этих регионах способствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей среде, активному размножению насекомых и гельминтов. Инфекции и паразитарные заболевания чаще всего передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых, при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, а также половым путем", – сообщили 29 мая в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля на транспорте.

Тропические инфекции могут поражать кишечник, кожу, глаза, различные системы и органы человека, часто протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

"Кроме того, в странах с жарким климатом имеются ядовитые растения и животные, способные нанести существенный вред здоровью человека. В преддверии туристического сезона Департамент призывает граждан Республики Казахстан заблаговременно уточнять у медицинских учреждений и туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания", – отмечается в распространенной информации.

Для безопасного путешествия специалисты департамента рекомендуют отдыхать только в гостиницах с централизованным водоснабжением и канализацией. При обнаружении комаров, блох или грызунов в номере следует немедленно сообщить администрации и потребовать срочных мер. В местах скопления насекомых требуйте установки сеток на окна и двери, а также электрофумигаторов в номере.

Для профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний рекомендуется:

Употреблять только проверенную пищу и безопасную воду.

Мясо, рыба, морепродукты должны обязательно подвергаться термической обработке.

Избегать местного уличного питания и незнакомых продуктов.

Покупать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах.

Мыть овощи и фрукты безопасной водой и обдавать кипятком.

Всегда тщательно мыть руки с мылом перед едой.

Не допускать попадания воды из водоемов и бассейнов в рот.

Особенную осторожность следует соблюдать при контакте с животными, которые могут быть источниками заболеваний.

"При укусе, оцарапывании или ослюнении немедленно промыть пострадавшую часть тела водой с мылом и обратиться к врачу. Учитывайте возможность укусов ядовитых змей, насекомых и контакта с ядовитыми морскими обитателями, что может привести к серьезным нарушениям здоровья. Также важно применять средства защиты от кровососущих насекомых и устанавливать сетки на окна и двери", – рекомендуют в департаменте.

Соблюдение этих мер предосторожности поможет сохранить ваше здоровье во время путешествий.

О том, в какие страны чаще всего летают казахстанцы, можно почитать здесь.