Польша планирует потратить 30 миллионов долларов на бомбоубежища

Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил о том, что власти намерены выделить около 30 млн долларов на строительство в ближайшие годы укрытий и бомбоубежищ, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TVN, программа предусматривает обустройство мест укрытий, а также подключение их к линиям электропередачи и создание в них источников воды.

"Я принял решение разработать программу "Варшава защищает". На ближайшей бюджетной сессии выделим на нее 117 млн злотых (около 30 млн долларов) для того, чтобы в ближайшие годы иметь возможность сделать ключевые вложения, которые позволят нам быть готовыми к любому развитию событий", – заявил Тшасковский.

Отмечается, что мэрия Варшавы уже рассмотрела места, которые могли бы служить укрытиями, в том числе подземные парковки и метро. Всего в польской столице имеется 7 млн кв. м площадей, пригодных для обустройства убежищ.

Ранее алматинцы потребовали привести в порядок запущенные бомбоубежища после недавних землетрясений.