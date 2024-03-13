Польша планирует потратить 30 миллионов долларов на бомбоубежища
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Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил о том, что власти намерены выделить около 30 млн долларов на строительство в ближайшие годы укрытий и бомбоубежищ, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации телеканала TVN, программа предусматривает обустройство мест укрытий, а также подключение их к линиям электропередачи и создание в них источников воды.
"Я принял решение разработать программу "Варшава защищает". На ближайшей бюджетной сессии выделим на нее 117 млн злотых (около 30 млн долларов) для того, чтобы в ближайшие годы иметь возможность сделать ключевые вложения, которые позволят нам быть готовыми к любому развитию событий", – заявил Тшасковский.
Отмечается, что мэрия Варшавы уже рассмотрела места, которые могли бы служить укрытиями, в том числе подземные парковки и метро. Всего в польской столице имеется 7 млн кв. м площадей, пригодных для обустройства убежищ.
Ранее алматинцы потребовали привести в порядок запущенные бомбоубежища после недавних землетрясений.
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