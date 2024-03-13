Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Польша планирует потратить 30 миллионов долларов на бомбоубежища

в Польше хотят построить бомбоубежища на 30 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 01:57 Фото: pixabay
Мэр польской столицы Рафал Тшасковский заявил о том, что власти намерены выделить около 30 млн долларов на строительство в ближайшие годы укрытий и бомбоубежищ, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала TVN, программа предусматривает обустройство мест укрытий, а также подключение их к линиям электропередачи и создание в них источников воды.

"Я принял решение разработать программу "Варшава защищает". На ближайшей бюджетной сессии выделим на нее 117 млн злотых (около 30 млн долларов) для того, чтобы в ближайшие годы иметь возможность сделать ключевые вложения, которые позволят нам быть готовыми к любому развитию событий", – заявил Тшасковский.

Отмечается, что мэрия Варшавы уже рассмотрела места, которые могли бы служить укрытиями, в том числе подземные парковки и метро. Всего в польской столице имеется 7 млн кв. м площадей, пригодных для обустройства убежищ.

Ранее алматинцы потребовали привести в порядок запущенные бомбоубежища после недавних землетрясений.

Читайте также

Туристов предупредили о возможной вспышке сибирской язвы в Таиланде
Туристов предупредили о возможной вспышке сибирской язвы в Таиланде
в России клонировали теленка
Первый клонированный теленок родился на ферме в России
японцы нашли необычный способ снимать стресс
Японцы нашли необычный способ снимать стресс
Елена Беляева
Польша
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
Сильные землетрясения в Алматы: кыргызский сейсмолог опубликовал прогноз до 2026 года
загорелась машина
Машина вспыхнула в Алматы напротив торгового дома
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования
В Казахстане изменились правила медицинского освидетельствования лиц с инвалидностью
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Минобороны попросило казахстанцев сохранять спокойствие с 11 по 19 марта
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: