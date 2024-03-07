Жители Алматы попросили Досаева восстановить бомбоубежища после землетрясений

Алматинцы потребовали привести в порядок запущенные бомбоубежища после недавних землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", жители пожаловались, что сейчас в помещения невозможно даже войти.

"Алматинцев интересует, почему ни рядовые горожане, ни даже общественники не имеют доступа к бомбоубежищам. Как рассказала активистка, в одном только Бостандыкском районе есть четыре подземных укрытия, два из которых занимают КСК. Проблема стала особенно заметной после череды землетрясений и схода селя. Активисты считают, что в убежищах алматинцы могли бы переждать беду", – говорится в сообщении.

По словам акима Алматы, многие помещения были приватизированы. Сейчас их пытаются вернуть в собственность города.

"Мы вынуждены возвращаться к истокам, поднимать документы, в законном порядке идем в суд. Люди подают апелляцию, как говорил ранее, кассацию в Верховный суд, и мы должны все стадии пройти. ДЧС не возражает. Те, что находятся в городе, они находятся в плачевном состоянии. Мы сейчас приготовили специальную программу, предусмотрели средства на их модернизацию, реконструкцию. Работой будем заниматься и будем приводить в порядок", – сообщил аким.

4 марта 2024 года в Алматы произошло очередное сильное землетрясение. Сильные толчки ощутимостью в 5 баллов жители города почувствовали в 11:22.

Напомним, подобное сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Тогда подземные толчки, которые ощутили жители и гости южной столицы, достигали 5 баллов. Все новости о сильном землетрясении в Алматы можете прочитать по ссылке.