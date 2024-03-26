На Мадуро снова готовили покушение

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на митинге в центре Каракаса было предотвращено покушение на его жизнь, передает Zakon.kz.

"Сегодня здесь двое вооружённых мужчин готовились совершить на меня покушение", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela. В день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они собирались метнуть в президента.

Ранее сообщалось, что 14 марта в штате Монагас двух человек арестовали за подготовку покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро. Подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.

Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, регистрация кандидатов будет завершена к 16 апреля текущего года.