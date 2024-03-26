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На Мадуро снова готовили покушение

На Мадуро снова готовили покушение, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 05:45 Фото: wikimedia
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что на митинге в центре Каракаса было предотвращено покушение на его жизнь, передает Zakon.kz.

"Сегодня здесь двое вооружённых мужчин готовились совершить на меня покушение", - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

По словам Мадуро, задержанные признали, что принадлежат к уже не существующей ультраправой, фашистской партии Vente Venezuela.  В день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они собирались метнуть в президента.

Ранее сообщалось, что 14 марта в штате Монагас двух человек арестовали за подготовку покушения на жизнь главы государства Николаса Мадуро. Подозреваемые планировали завербовать десятки солдат, захватить оружие и организовать мятеж.

Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, регистрация кандидатов будет завершена к 16 апреля текущего года.

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Елена Вебер
Мадуро Николас Венесуэла
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