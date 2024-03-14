Умер легендарный автомобильный дизайнер
Фото: pexels
В Турине, Италия, в возрасте 85 лет скончался известный во всем мире дизайнер автомобилей Марчелло Гандини, сообщает Zakon.kz.
Легендарный итальянец известен тем, что разработал одни из самых инновационных итальянских автомобилей с 1960-х годов, пишет Rainews.it.
Гандини увлекался дизайном с раннего возраста. Начинал работать дизайнером интерьера, а потом перешел к дизайну автомобилей. Он был главным дизайнером компании Bertone. Для нее Гандини разработал такие популярные спортивные автомобили 1960-70-х гг., как Lamborghini Miura, Espada, Urraco и Countach, Alfa Romeo Montreal, Lancia Stratos, Fiat X1/9 и Ferrari GT4.
Фото: autodesignmagazine.com
Марчелло Гандини также сотрудничал с миланской компанией Innocenti, что привело к презентации нового Mini 90/120 в 1974 году, который производился почти 20 лет.
Дизайнер вошел в историю автомобилестроения с такими знаменитыми моделями, как Lamborghini Diablo, Maserati Biturbo и Chubasco. Также он сотрудничал в качестве независимого дизайнера с такими производителями автомобилей, как Renault, Nissan, Toyota и Subaru.
В последние годы жизни Гандини не переставал работать. Его деятельность сосредоточилась на исследованиях и инновациях. Его следующий проект должен был быть в Катаре, где дизайнер работал над учебной платформой для автомобильного музея в Дохе.
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